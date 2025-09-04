Возрастное ограничение 18+
На трассе под Каменским-Уральским сбили мужчину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 20.40, под Каменским-Уральским на трассе, связывающей город в сёлами Барабановское и Усть-Багаряк, 63-летний водитель Renault Duster насмерть сбил 45-летнего пешехода.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в беседе с автоинспекторами водитель пояснил, что из-за дождя дорогу было плохо видно, поэтому пешехода он увидел в последний момент и не успел затормозить. По его словам, мужчина на дороге появился неожиданно. Отмечается, что погибший был в тёмной одежде без световозвращающих элементов.
Установлено, что стаж водителя – 63 года. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД мужчина привлекался 8 раз.
