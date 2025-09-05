В многоквартирном доме в Кушве обрушилось перекрытие





— говорится в сообщении ведомства. «По имеющейся на данный момент информации, обследование специализированной организацией на предмет устойчивости конструкций дома не проводилось, аварийным дом не признавался. Обрушение могло произойти в результате протечки кровли и намокания перекрытия»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во вторник, 9 сентября, примерно в 08.10 в многоквартирном двухэтажном доме №66 по улице Рабочая в Кушве на втором этаже частично обрушилось потолочное перекрытие. В связи с происшествием прокуратура организовала проверку.Сообщается, что дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1960 году. В нём два подъезда и 12 квартир. По данным прокуратуры Свердловской области, здание находится в непосредственном управлении жителей дома.В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены дать ситуации правовую оценку.Пострадавших при обрушении перекрытия в доме нет.По факту случившегося СК было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Расследование дела прокуратура города взяла под свой контроль.