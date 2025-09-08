Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В понедельник, 8 сентября, пожарные подразделения МЧС России ликвидировали 14 возгораний. Семь из них произошли в жилом секторе. В результате происшествий погиб один человек. Девятерых удалось спасти.Пожар с трагическим исходом зафиксирован в Каменске-Уральском. В пятиэтажном муниципальном доме загорелось имущество и стены квартиры на последнем этаже. Площадь пожара составила всего три квадратных метра, но огонь стал смертельным для одной женщины — её обнаружили без признаков жизни во время тушения. На вызов выезжали семь пожарных и три единицы техники.Крупное возгорание произошло в Екатеринбурге на улице Колхозников. На площади 35 квадратных метров горели квартиры на девятом этаже многоэтажки. С огнем боролись почти 50 минут — были задействованы 27 человек и восемь пожарных расчетов. В ходе операции спасён один человек.Ещё один серьёзный пожар случился в Екатеринбурге на улице Крауля. Там загорелись внутренняя отделка и домашние вещи на площади 20 квадратных метров. В течение 27 минут пламя удалось ликвидировать силами 25 пожарных и восьми единиц техники. Благодаря их действиям спасены восемь человек, среди них двое детей.