Возрастное ограничение 18+
В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Среднеуральске на улице Дзержинского 42-летняя женщина на Hyundai сбила 29-летнего мужчину. В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария, о которой идёт речь, произошла вчера, 8 сентября, в 07.55 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №38. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что женщина не уступила дорогу пешеходу.
Установлено, что стаж водительницы аварии 17 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности 9 раз. В момент происшествия была трезвой.
В ГИБДД призывают водителей быть предельно бдительными при проезде пешеходных переходов и готовыми к торможению.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария, о которой идёт речь, произошла вчера, 8 сентября, в 07.55 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №38. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что женщина не уступила дорогу пешеходу.
Установлено, что стаж водительницы аварии 17 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности 9 раз. В момент происшествия была трезвой.
В ГИБДД призывают водителей быть предельно бдительными при проезде пешеходных переходов и готовыми к торможению.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил десятилетнюю девочку
03 сентября 2025
03 сентября 2025
В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
04 сентября 2025
04 сентября 2025
Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП
09 сентября 2025
09 сентября 2025