Возрастное ограничение 18+

В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе

17.27 Вторник, 9 сентября 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Среднеуральске на улице Дзержинского 42-летняя женщина на Hyundai сбила 29-летнего мужчину. В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария, о которой идёт речь, произошла вчера, 8 сентября, в 07.55 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №38. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что женщина не уступила дорогу пешеходу.

Установлено, что стаж водительницы аварии 17 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности 9 раз. В момент происшествия была трезвой.

В ГИБДД призывают водителей быть предельно бдительными при проезде пешеходных переходов и готовыми к торможению.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе
02 сентября 2025
В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил десятилетнюю девочку
03 сентября 2025
В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
04 сентября 2025
Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП
09 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:45 Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
18:34 Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС
17:27 В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе
17:07 Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
15:58 На Уктусе с электрички сняли юного зацепера
15:21 В Волчанске присяжные признали местного жителя виновным в смерти знакомого
14:40 Доля сдавших тест по русскому языку детей мигрантов в Екатеринбурге достигла 32%
14:07 Учителя физики из Екатеринбурга признали виновным в применении физической силы к ученику
13:47 СМИ сообщают о проектировании новых станций екатеринбургского метро
13:29 Свердловский омбудсмен намерена связаться с азербайджанскими коллегами по поводу задержанного екатеринбуржца
12:18 Документы на обучение в Инженерной школе Техуниверситета УГМК принимаются до 25 сентября
12:13 В девяти посёлках и деревнях Ирбитского района открылись новые ФАПы
11:28 Екатеринбуржца будут судить за разбойной нападение на пенсионерку
10:40 Школьница из Екатеринбурга отдала мошенникам более 300 тысяч рублей ради приза
09:59 Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП
08:42 Уральские физики нашли способ увеличить стабильность магнитов
08:19 В Ирбите прокуратура помогла сотруднице общепита защитить трудовые права
21:03 В Екатеринбурге дорожная служба признана виновной в ДТП
20:24 В Серове изъяли более 700 единиц контрафактной «модной» одежды
19:59 За жизнь попавшего под машину в Екатеринбурге кота борются ветврачи
19:34 Познакомиться с позднесоветским искусством Татарстана можно будет в Ельцин-центре
18:49 Свердловская область в минувшие выходные горела в 25 местах
18:27 На прошлой неделе малюсеньких свердловчан стало на 653 человека больше
17:57 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о нападении на директора базы отдыха
17:03 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приступила к работе новая детская больница
16:40 Свердловская область вошла в топ-6 регионов по просмотрам фильмов и сериалов летом
Все новости Свердловской области
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
Все новости России и мира
18:45 Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
18:34 Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС
17:27 В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе
17:07 Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
15:58 На Уктусе с электрички сняли юного зацепера
15:21 В Волчанске присяжные признали местного жителя виновным в смерти знакомого
14:40 Доля сдавших тест по русскому языку детей мигрантов в Екатеринбурге достигла 32%
14:07 Учителя физики из Екатеринбурга признали виновным в применении физической силы к ученику
13:47 СМИ сообщают о проектировании новых станций екатеринбургского метро
13:29 Свердловский омбудсмен намерена связаться с азербайджанскими коллегами по поводу задержанного екатеринбуржца
12:18 Документы на обучение в Инженерной школе Техуниверситета УГМК принимаются до 25 сентября
12:13 В девяти посёлках и деревнях Ирбитского района открылись новые ФАПы
11:28 Екатеринбуржца будут судить за разбойной нападение на пенсионерку
10:40 Школьница из Екатеринбурга отдала мошенникам более 300 тысяч рублей ради приза
09:59 Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП
08:42 Уральские физики нашли способ увеличить стабильность магнитов
08:19 В Ирбите прокуратура помогла сотруднице общепита защитить трудовые права
21:03 В Екатеринбурге дорожная служба признана виновной в ДТП
20:24 В Серове изъяли более 700 единиц контрафактной «модной» одежды
19:59 За жизнь попавшего под машину в Екатеринбурге кота борются ветврачи
19:34 Познакомиться с позднесоветским искусством Татарстана можно будет в Ельцин-центре
18:49 Свердловская область в минувшие выходные горела в 25 местах
18:27 На прошлой неделе малюсеньких свердловчан стало на 653 человека больше
17:57 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о нападении на директора базы отдыха
17:03 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приступила к работе новая детская больница
16:40 Свердловская область вошла в топ-6 регионов по просмотрам фильмов и сериалов летом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK