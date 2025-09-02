В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Среднеуральске на улице Дзержинского 42-летняя женщина на Hyundai сбила 29-летнего мужчину. В результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария, о которой идёт речь, произошла вчера, 8 сентября, в 07.55 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №38. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что женщина не уступила дорогу пешеходу.Установлено, что стаж водительницы аварии 17 лет. За это время она привлекалась к административной ответственности 9 раз. В момент происшествия была трезвой.В ГИБДД призывают водителей быть предельно бдительными при проезде пешеходных переходов и готовыми к торможению.