Под Новоуральском непротрезвевший водитель мопеда спровоцировал ДТП

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувший понедельник, 8 сентября, примерно в 10.05 в посёлке Мурзинка под Новоуральском произошла авария с участием мопеда Stels Vortex 50 и автомобиля Mazda 6.По предварительным данным, 49-летний водитель мопеда не выдержал боковой интервал и столкнулся с легковым автомобилем под управлением 38-летнего водителя. В результате ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму, лёгкий ушиб мозга, а также переломы левой височной, теменной кости и левой лопатки со смещением. С этими травмами его госпитализировали в городскую больницу, рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области.До того как водителя мопеда забрала скорая помощь, он прошёл освидетельствование, которое показало 0,425 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Увидев такой результат, мужчина пояснил, что накануне употреблял алкоголь, а утром, будучи уверенным, что он «в порядке», поехал на работу.Отмечается, что у мужчины 13-летний стаж вождения и права категорий «A, A1, B, B1, C, C1, M». Ранее его привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 19 раз. В момент ДТП он был в мотошлеме.По факту аварии на мужчину составили три протокола: по части 1 статьи 2.8 КоАП РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения; по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ – причинение лёгкого вреда здоровью по неосторожности при нарушении ПДД; по части 1 статьи 12.15 – нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.