Свердловская область в минувшие выходные горела в 25 местах

18.49 Понедельник, 8 сентября 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
За два минувших выходных дня на территории Свердловской области произошло сразу несколько десятков возгораний. По данным регионального главка МЧС России, за субботу, 6 сентября, огнеборцы ликвидировали 11 пожаров, а в воскресенье, 7 сентября, — уже 14. К сожалению, не обошлось без трагедии: в одном из пожаров погибла женщина. При этом спасателям удалось вывести из огня девять человек, в том числе детей.

В субботу только два возгорания произошли в жилом секторе, остальные — в нежилых зданиях и на открытых площадках. Так, в посёлке Ачит огнём была уничтожена заброшенная постройка. С пожаром площадью 120 квадратных метров боролись восемь пожарных. Пламя им удалось сбить за 15 минут. Другое неэксплуатируемое здание горело в селе Косулино. В данном случае огонь охватил площадь в 48 квадратных метров а, пожар локализовали за 45 минут.

Кроме того, в Нижней Салде на площади 24 квадратных метра загорелась баня. Шесть пожарных справились с возгоранием за семь минут. А в Екатеринбурге на улице Гаршина загорелся мусор на верхних этажах строящегося дома. Возгорание потушили ещё до приезда спасателей.
В воскресенье пожаров было заметно больше, при этом половина из них (то есть, семь) пришлись на жилой сектор.

В Каменске-Уральском пожар в квартире на пятом этаже обернулся трагедией: на месте обнаружена погибшая женщина. Установлено, что жильё не было оборудовано пожарным извещателем.

В Екатеринбурге, на улице Колхозников, в 9-этажке загорелось имущество и внутренняя отделка на площади 35 квадратных метров. Пожарные почти час боролись с огнём, в результате спасли одного человека. Ещё один серьёзный пожар произошёл на улице Крауля. На площади 20 квадратных метров загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали восемь человек, среди них двое детей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
