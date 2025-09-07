Свердловская область в минувшие выходные горела в 25 местах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За два минувших выходных дня на территории Свердловской области произошло сразу несколько десятков возгораний. По данным регионального главка МЧС России, за субботу, 6 сентября, огнеборцы ликвидировали 11 пожаров, а в воскресенье, 7 сентября, — уже 14. К сожалению, не обошлось без трагедии: в одном из пожаров погибла женщина. При этом спасателям удалось вывести из огня девять человек, в том числе детей.В субботу только два возгорания произошли в жилом секторе, остальные — в нежилых зданиях и на открытых площадках. Так, в посёлке Ачит огнём была уничтожена заброшенная постройка. С пожаром площадью 120 квадратных метров боролись восемь пожарных. Пламя им удалось сбить за 15 минут. Другое неэксплуатируемое здание горело в селе Косулино. В данном случае огонь охватил площадь в 48 квадратных метров а, пожар локализовали за 45 минут.Кроме того, в Нижней Салде на площади 24 квадратных метра загорелась баня. Шесть пожарных справились с возгоранием за семь минут. А в Екатеринбурге на улице Гаршина загорелся мусор на верхних этажах строящегося дома. Возгорание потушили ещё до приезда спасателей.В воскресенье пожаров было заметно больше, при этом половина из них (то есть, семь) пришлись на жилой сектор.В Каменске-Уральском пожар в квартире на пятом этаже обернулся трагедией: на месте обнаружена погибшая женщина. Установлено, что жильё не было оборудовано пожарным извещателем.В Екатеринбурге, на улице Колхозников, в 9-этажке загорелось имущество и внутренняя отделка на площади 35 квадратных метров. Пожарные почти час боролись с огнём, в результате спасли одного человека. Ещё один серьёзный пожар произошёл на улице Крауля. На площади 20 квадратных метров загорелась квартира в многоэтажном доме. Пожарные эвакуировали восемь человек, среди них двое детей.