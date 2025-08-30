Возрастное ограничение 18+
ГИБДД сообщает о всплеске смертельных ДТП в августе на свердловских дорогах
Фото: Вечерние ведомости
Свердловское управление ГИБДД приводит неутешительные данные о ДТП со смертельным исходом, зарегистрированных в прошлом месяце.
По данным областного УГИБДД, в минувшем августе на дорогах региона погибло 52 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. Это на 53% больше, чем в том же месяце прошлого года.
Больше всего смертельных аварий произошло в Екатеринбурге, где за месяц погибло девять человек. Шестеро скончались в ДТП в Тугулымском районе, ещё четверо — в Каменске-Уральском; по три человека погибли в Богдановичском районе, Верхней Салде и Нижнем Тагиле; по два — в Артемовском районе, Верхней Пышме, Новой Ляле и Первоуральске; по одному — в других муниципалитетах.
Большинство смертей связано со столкновением машин — ГИБДД сообщает о 23 погибших. Девятеро были пешеходами, четверо — велосипедистами. Пятеро погибли из-за наезда на стоящее транспортное средство, ещё пятеро — при съезде с дороги.
«Основной причиной абсолютного большинства трагедий стал человеческий фактор, а именно грубые нарушения ПДД как водителями транспортных средств, так и пешеходами»,
— подчёркивают госавтоинспекторы.
