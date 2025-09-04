Возрастное ограничение 18+
СК проверяет сообщение о падении скамейки на голову ребёнка на Уктусе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет организовал проверку после сообщения о травмировании мальчика в термальном комплексе «Баден-Баден» на Уктусе. Ситуацией также заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее информагентство ЕАН сообщало, со ссылкой на юридическую контору в Каменске-Уральском, представляющую интересы пострадавшей семьи, что мальчик сел на скамейку, но она вдруг перевернулась и ударила его по голове. Врачи диагностировали ребёнку ушибы мягких тканей.
Также, по словам юристов, семья не успела дойти до терм. Они попросили вернуть деньги, поскольку им пришлось отказаться от отдыха в комплексе, чтобы обратиться к врачу, но им отказали.
В «Баден-Баден» утверждают, что за помощью к сотрудникам комплекса никто не обращался.
«Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив её на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении информационного центра СК РФ.
