В Екатеринбурге часть пассажиров не пустили на рейс в Ереван, начата проверка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В аэропорту Кольцово 4 сентября часть пассажиров рейса «Уральских авиалиний» в Ереван не смогли вылететь из-за нехватки мест. Самолёт заменили на борт меньшего размера, и мест для всех не хватило. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
После публикаций в СМИ прокуратура начала проверку. Специалисты выясняют, соблюдало ли авиапредприятие требования воздушного законодательства и закон о защите прав потребителей.
Как сообщает Ura.ru, о случившемся в соцсетях рассказала пассажирка по имени Алина. Она утверждает, что несколько часов вместе с другими людьми её переводили из одной очереди в другую, а на посадку пустили только тех, кто заранее прошёл онлайн-регистрацию. Остальным предложили два варианта — ждать следующего рейса на следующий день или оформить возврат билета.
Алина добавила, что из-за задержки она не успела на пересадку в Афины рейсом другой авиакомпании и потеряла деньги за международный перелёт.
