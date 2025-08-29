За сутки в Свердловской области горели дома, баня и стройка — всего 11 случаев

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области произошло 11 пожаров, сообщили в МЧС России по региону. Два из них зафиксированы в жилом секторе.В Ачите на площади 120 квадратных метров сгорело неэксплуатируемое здание. Для ликвидации огня привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники, пожар был потушен за 15 минут. Причину происшествия устанавливают дознаватели.В Екатеринбурге на улице Гаршина горел мусор на четвёртом этаже строящегося 20-этажного дома. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, его ликвидировали подручными средствами ещё до приезда пожарных.В селе Косулино пламя охватило неэксплуатируемое здание площадью 48 квадратных метров. С ним справились за 45 минут 5 бойцов МЧС и 2 единицы техники.В Нижней Салде загорелась баня на площади 24 квадратных метра. На месте работали 6 огнеборцев и 2 единицы техники, возгорание было потушено за 7 минут.По данным МЧС, в 11 % случаев причиной пожаров становилось короткое замыкание электропроводки, ещё в 11 % — неосторожное обращение с огнём. Столько же возгораний связано с нарушениями при устройстве печного отопления.