В Екатеринбурге мужчина скончался в автомобиле на Чусовском тракте
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Инцидент произошёл сегодня в 08.05 на третьем километре Чусовского тракта, сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Форд», двигаясь по трассе, съехал с проезжей части, после чего машина врезалась в забор. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили мужчину без признаков жизни. Медики скорой помощи констатировали его смерть.
Погибшим оказался местный житель 1964 года рождения с 29-летним водительским стажем.
Предварительное заключение специалистов указывает, что смерть мужчины могла наступить ещё до аварии. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.
