В Екатеринбурге мужчина скончался в автомобиле на Чусовском тракте

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Инцидент произошёл сегодня в 08.05 на третьем километре Чусовского тракта, сообщает Госавтоинспекция города.По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля «Форд», двигаясь по трассе, съехал с проезжей части, после чего машина врезалась в забор. Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили мужчину без признаков жизни. Медики скорой помощи констатировали его смерть.Погибшим оказался местный житель 1964 года рождения с 29-летним водительским стажем.Предварительное заключение специалистов указывает, что смерть мужчины могла наступить ещё до аварии. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.