В Первоуральске в ночной аварии погиб водитель легковушки
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Первоуральске Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло 6 сентября около 23.58 на 3-м километре Московского шоссе.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, 52-летний житель города, управлявший автомобилем «Фольксваген», двигался со стороны поселка Талица, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». За рулем второго автомобиля находился 18-летний водитель из Первоуральска.
В результате происшествия водитель «Фольксвагена» скончался на месте. Известно, что за 34 года стажа он 80 раз привлекался к административной ответственности, все штрафы были оплачены.
Молодой водитель «Лады», чей стаж составляет один месяц, получил травмы и был доставлен в больницу. По результатам освидетельствования он находился в трезвом состоянии. Окончательные данные о состоянии погибшего установят после химико-токсикологической экспертизы.
