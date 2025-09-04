Автомобиль перевернулся в Екатеринбурге, перекрыв трамвайное движение по улице Малышева

Фото: читатель Вечерних ведомостей

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вечером 6 сентября произошло ДТП — кроссовер перевернулся на улице Малышева, на участке между улицами Гагарина и Мира. В результате происшествия опрокинувшийся на крышу автомобиль перекрыл трамвайное движение между центром города и ЖБИ.На момент публикации новости автомобиль по-прежнему лежит напротив Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства. Другие подробности и причины ДТП редакции пока неизвестны. О пострадавших не сообщалось. На месте работает ГИБДД.