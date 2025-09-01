Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге разыскивают двоих сбежавших из СИЗО арестантов на дачных участках

14.50 Суббота, 6 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Жителей Екатеринбурга и Свердловской области предупреждают о возможном нахождении на дачных участках двух сбежавших из СИЗО-1 арестантов. По данным дежурной службы ГУФСИН России по Свердловской области, Иван Корюков и Александр Черепанов могут скрываться в садоводческих товариществах.

В ведомстве призывают проявлять осторожность и бдительность при посещении своих приусадебных участков. Граждан просят не пытаться задерживать подозреваемых самостоятельно, а сразу сообщать о подозрительных лицах в полицию.

Напомним, молодые люди были осуждены по статье о покушении на совершение теракта. 7 мая 2023 года телеграм-канал Baza сообщал о задержании двух человек с пятью канистрами бензина у здания военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга на улице Вишнёвой. Приговор им был вынесен Центральным окружным военным судом 14 октября 2024 года, рассмотрение дела проходило без внимания СМИ.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
