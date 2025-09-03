В Тугулымском районе в ДТП пострадали пять человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Тугулымском районе 6 сентября в 05.55 на 252-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, травмы получили пять человек.По предварительной информации, 25-летний водитель «Лады Весты», следуя в направлении Тюмени, не выбрал безопасную скорость и не соблюдал дистанцию до впереди идущего грузового автомобиля «Mercedes». В результате произошло столкновение.В ДТП пострадали водитель легковушки и его пассажиры: 25-летний друг, 21-летняя невеста, а также родители друга, 47 и 54 лет. Все они жители Башкортостана и направлялись в гости к родственникам в Тюмень. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение Тугулымского района.Госавтоинспекция отмечает, что стаж водителя «Лады Весты» составляет 7 лет, ранее он 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование на состояние опьянения будет проведено в медицинском учреждении по месту госпитализации.Водитель грузового автомобиля «Mercedes», 31-летний житель Самары, имеет 8 лет стажа, 41 раз привлекался к административной ответственности. Освидетельствование показало отсутствие признаков опьянения.