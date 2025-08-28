Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Областная госавтоинспекция сообщает, что сегодня, 5 сентября, в Алапаевском районе погиб мотоциклист. Он на полной скорости врезался в опору линии электропередач.По предварительным данным, трагедия произошла около 14.30 в посёлке Махнёво на улице Советской. Местный житель, 47-летний мужчина, управляя мотоциклом «RACER RC 300», превысил безопасную скорость и потерял контроль над управлением. Транспортное средство съехало с проезжей части, где и столкнулось с опорой линии электропередач. От полученных травм мужчина скончался на месте.Установлено, что водитель имел 29-летний стаж вождения и одно зарегистрированное нарушение правил дорожного движения. При этом он не использовал мотошлем и защитную экипировку.На месте происшествия работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Назначены экспертизы, включая судебно-медицинскую, для уточнения состояния водителя в момент аварии. Проверка продолжается.