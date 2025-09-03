Сразу семь автомобилей столкнулись на ЕКАД в районе Берёзовского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 сентября, на 18-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги недалеко от Берёзовского зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие. ДТП привело к столкновению сразу семи машин.По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась около 16.00. Подробности пока не сообщаются, но известно, что люди в этом массовом ДТП не пострадали. Чего не скажешь о семи машинах, каждая из которых получила механические повреждения.В результате столкновения движение по трассе в сторону Верхней Пышмы оказалось серьёзно затруднено. Чтобы снизить затор, инспекторы ГИБДД оперативно организовали реверсивное движение.В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины массового ДТП.