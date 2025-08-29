К концу рабочей неделе заметно снизилось количество пожаров в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В четверг, 4 сентября, на территории Свердловской области случилось всего шесть пожаров, что заметно меньше, чем было в другие дни текущей недели. Как уточняют в областном МЧС, всего два из шести возгораний произошли в жилом секторе.В поселке Двуреченск по улице Клубная огонь охватил личные вещи в квартире на первом этаже трехэтажного дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Два специалиста на одной единице техники ликвидировали возгорание за пять минут. Причины происшествия выясняют дознаватели.Ещё один пожар зафиксирован в Ирбите, на улице Урицкого. Там горело перекрытие гаража площадью восемь квадратных метров. В тушении участвовали восемь специалистов и две пожарные машины. Пламя удалось локализовать за 12 минут.В Екатеринбурге по улице Полежаевой загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Семь пожарных и две единицы техники ликвидировали его за пять минут.