К концу рабочей неделе заметно снизилось количество пожаров в Свердловской области

19.01 Пятница, 5 сентября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
В четверг, 4 сентября, на территории Свердловской области случилось всего шесть пожаров, что заметно меньше, чем было в другие дни текущей недели. Как уточняют в областном МЧС, всего два из шести возгораний произошли в жилом секторе.

В поселке Двуреченск по улице Клубная огонь охватил личные вещи в квартире на первом этаже трехэтажного дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Два специалиста на одной единице техники ликвидировали возгорание за пять минут. Причины происшествия выясняют дознаватели.

Ещё один пожар зафиксирован в Ирбите, на улице Урицкого. Там горело перекрытие гаража площадью восемь квадратных метров. В тушении участвовали восемь специалистов и две пожарные машины. Пламя удалось локализовать за 12 минут.

В Екатеринбурге по улице Полежаевой загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Огонь распространился на 20 квадратных метров. Семь пожарных и две единицы техники ликвидировали его за пять минут.[justify][/justify]

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
