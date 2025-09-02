Возрастное ограничение 18+
Два нетрезвых водителя не поделили дорогу в Богдановиче
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, около 21.50, в Богдановиче на перекрестке улиц Кунавина, Первомайская и Рокицанская столкнулись Ford Focus и Ford Explorer. Оба водителя, как выяснилось, были подшофе.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 33-летний водитель Ford Focus въехал в Ford Explorer 37-летнего водителя, когда тот выехал на перекрёсток, чтобы повернуть налево. В результате ДТП пострадали водитель Ford Focus и его 37-летняя пассажирка – они не были пристёгнуты. Известно, что они жители Тюменской области. Водитель Ford Explorer живёт в Екатеринбурге.
Освидетельствование водителя Ford Focus показало 0,988 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него составили два протокола по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (за пьяную езду) и по статье 12.6 КоАП РФ (за непристёгнутые ремни). Водитель Ford Explorer отказался проходить тест, на основании чего был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 33-летний водитель Ford Focus въехал в Ford Explorer 37-летнего водителя, когда тот выехал на перекрёсток, чтобы повернуть налево. В результате ДТП пострадали водитель Ford Focus и его 37-летняя пассажирка – они не были пристёгнуты. Известно, что они жители Тюменской области. Водитель Ford Explorer живёт в Екатеринбурге.
Освидетельствование водителя Ford Focus показало 0,988 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него составили два протокола по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (за пьяную езду) и по статье 12.6 КоАП РФ (за непристёгнутые ремни). Водитель Ford Explorer отказался проходить тест, на основании чего был составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.
«Оба транспортных средства помещены на специализированную стоянку. В настоящее время проводится дальнейшая проверка по факту дорожно-транспортного происшествия»,
– сказали в ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил десятилетнюю девочку
03 сентября 2025
03 сентября 2025
Велосипедист погиб после столкновения с BMW на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой
28 августа 2025
28 августа 2025