Четыре человека погибли в ДТП с электросамокатами с начала года в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала года в Свердловской области зарегистрировано 119 ДТП с участием электросамокатов, из которых 94 произошли в Екатеринбурге. Такую статистику приводят в УГИБДД по региону.
Госавтоинспекторы отмечают, что за год аварийность снизилась на 14,4%. При этом, по их данным, тяжесть последствий выросла.
Каждая третья авария с участием электросамоката, по словам представителей ГИБДД, происходит из-за несоблюдения скоростного режима, отсутствия защитной экипировки и нежелания спешиваться при переходе через дорогу.
«Погибли четыре человека, трое из них – в столице Урала. Травмы получили 116 участников движения, каждый третий из которых – несовершеннолетний»,
– говорят в управлении.
