Бани, домишки и высотки горели вчера на территории Свердловской области

18.25 Четверг, 4 сентября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Сотрудники МЧС России по Свердловской области за прошедшие сутки потушили девять пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. По данным ведомства, основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнём, короткое замыкание электропроводки и нарушение правил эксплуатации отопительных печей.

Небольшой пожар возник вчера в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте. Там загорелся мусор на первом этаже муниципального десятиэтажного дома. Площадь пожара составила всего один квадратный метр, но на происшествие прислал десять пожарных, которые играючи ликвидировали огонь всего за две минуты.

Гораздо более серьёзный пожар произошёл в белоярском селе Логиново в садовом товариществе «Ролик». Там на площади 86 квадратных метров выгорели кровля и перекрытия садового домика, были повреждены стены и имущество. В тушении участвовали восемь человек личного состава и четыре единицы техники. На ликвидацию возгорания потребовалось 55 минут.

Ещё один пожар минувшей среды произошёл в нижнетагильском СНТ «УВЗ» № 6 «Берёзка». Там сгорела частная баня площадью 30 квадратных метров. Пламя уничтожило строение за короткое время, однако пожарным удалось предотвратить распространение огня. Для тушения привлекались три машины и восемь специалистов. Работа заняла 18 минут.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
