Под Сухим Логом в ДТП с двумя грузовиками пострадал человек
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём под Сухим Логом, на подъезде к окружной дороге, столкнулись грузовые Volvo и Mercedes-Benz. ГИБДД сообщает о пострадавшем.
Согласно предварительным данным, аварию спровоцировал 66-летний водитель Volvo. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что он выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал Mercedes-Benz под управлением 41-летнего мужчины – в результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован в Сухоложскую районную больницу.
Установлено, что предполагаемый виновник ДТП – водитель Volvo – был в трезвом состоянии. Проверка по факту аварии продолжается.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
