Возрастное ограничение 18+
В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием шести машин
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрёстке улиц Малышева и Вайнера произошло массовое ДТП.
По данным областного управления ГИБДД, столкнулись шесть автомобилей. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспекторы.
Есть ли в пострадавшие, в УГИБДД не уточнили.
По данным областного управления ГИБДД, столкнулись шесть автомобилей. Обстоятельства аварии пока неизвестны. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают госавтоинспекторы.
Есть ли в пострадавшие, в УГИБДД не уточнили.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ребёнок погиб в Верхней Салде под колёсами иномарки
28 августа 2025
28 августа 2025
Семь человек пострадали в Ревде при столкновении пассажирского автобуса и легковушки
03 сентября 2025
03 сентября 2025
В Туринске водитель скончался за рулём
26 августа 2025
26 августа 2025