СМИ сообщают об инсульте у 17-летнего подростка на Химмаше
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Во вторник, 2 сентября, в тренажёрном зале на Химмаше в Екатеринбурге у 17-летнего юноши случился инсульт, сообщают СМИ.
Е1.ru пишет, что подростку стало плохо, когда он находился в раздевалке. По словам его брата, он пролежал на полу больше часа без помощи – в клубе не было ни аптечки, ни специалиста, который мог бы оказать помощь. Скорая помощь, как рассказал брат, приехала только через 1 час 20 минут, после чего парня везли через весь город в Детскую городскую больницу № 9.
По данным издания, сейчас состояние юноши стабильное, однако сохраняются дефекты речи и слабость.
В пресс-службе скорой помощи подтвердили факт экстренного выезда по поводу «ухудшения самочувствия и нарушения координации», сообщив, что бригада была направлена в течение 30 минут.
Сообщается, что со здоровьем у подростка не было проблем.
«Он уже восемь лет занимается карате, а в старших классах решил открыть для себя новый вид спорта — тяжелую атлетику. Не пил, не курил и ничего не употреблял», – пишет ресурс.
