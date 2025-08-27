Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске мужчина дважды попал под машину и скончался
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне вечером, примерно в 20.15, в Первоуральске на улице Трактовой в районе дома № 35/А дважды сбили 37-летнего мужчину. Это произошло, когда он переходил дорогу.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, по предварительной информации, он стал пересекать проезжую часть, не дойдя до пешеходного перехода, но в непосредственной близости от него. Сначала пешехода сбил 59-летний водитель «ГАЗ-31105», после чего от удара мужчину отбросило на встречную полосу, где он попал под колёса «Nissan Cube» под управлением 45-летней водительницы.
В результате ДТП пешеход скончался. Отмечается, что он был в тёмной одежде.
«Сотрудниками Госавтоинспекции и следственно-оперативной службы на месте происшествия проведены необходимые процессуальные действия, назначено проведение расследования», – сказали в ГИБДД.
