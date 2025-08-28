Семь человек пострадали в Ревде при столкновении пассажирского автобуса и легковушки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 3 сентября, в Ревде случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Авария произошла на улице Чернышевского, в районе дома № 61.По предварительным данным областной ГИБДД, 38-летний водитель автомобиля «Kia Ceed» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где врезался в пассажирский автобус «ПАЗ», следовавший по маршруту «Ревда — Дегтярск».В результате столкновения травмы получили семь человек: водитель легковушки и шесть пассажиров автобуса, среди которых — ребёнок. Все они были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. В момент происшествия в салоне автобуса находились 12 пассажиров.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые процессуальные действия.