Неосторожное обращение с огнём — основная причина свердловских пожаров вторника

За минувшие сутки на территории Свердловской области подразделения МЧС России потушили 15 возгораний, из которых семь произошли в жилом секторе. В ходе тушения огнеборцы спасли одного человека.Крупнейший пожар зафиксирован в селе Курганово: на площади около 200 квадратных метров огнем были охвачены жилой дом, хозяйственные постройки и легковой автомобиль. На месте работали три пожарных расчета, в общей сложности 12 человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать за полтора часа.Ещё один серьезный случай произошел в Талице на улице Свердлова. Здесь горели надворные постройки частного дома на площади 150 квадратных метров. Четыре спасателя при помощи двух единиц техники боролись с пламенем около получаса. Причины пожара устанавливают специалисты.В Талице на улице Песчаной пожарные эвакуировали жильца горящей квартиры в трёхэтажном доме. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, однако благодаря оперативным действиям десяти огнеборцев и трех единиц техники удалось предотвратить развитие огня.В Екатеринбурге за сутки произошло несколько возгораний. На улице Малышева пожарные потушили мусор в металлической опоре столба, а на улице Хрустальная — мусор в заброшенном здании площадью 6 квадратных метров. В обоих случаях пламя удалось быстро ликвидировать.По данным МЧС, около 20 % пожаров за сутки возникли по причине неосторожного обращения с огнём.