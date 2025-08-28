Возрастное ограничение 18+
В Берёзовском напугавшего людей ножом и пистолетом «грибника» наказали арестом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском мужчина во время конфликта достал нож с пистолетом и оказался под арестом по статье о «мелком хулиганстве» за то, что напугал окружающих.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 31 августа «хулигану», находившемуся в тот момент в состоянии опьянения, потребовалось справить малую нужду. Сделать это он решил в одном из дворов на улице Гагарина. Проходивший мимо мужчина сделал по этому поводу замечание, к которому он отнёсся очень болезненно. В итоге начался конфликт, во время которого мужчина достал перочинный нож и пневматический пистолет.
Очевидцы тут же вызвали полицию, и нарушителя задержали. В суде он заявил, что ничего дурного не замышлял, и пояснил, что нож он использует во время походов за грибами, а пистолет – для стрельбы по банкам в лесу.
Суд, изучив предоставленные материалы и выслушав «грибника», пришёл к выводу, что он виновен в мелком хулиганстве и, поскольку мужчина уже привлекался к административной ответственности, назначил наказание в виде ареста на 14 суток.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 31 августа «хулигану», находившемуся в тот момент в состоянии опьянения, потребовалось справить малую нужду. Сделать это он решил в одном из дворов на улице Гагарина. Проходивший мимо мужчина сделал по этому поводу замечание, к которому он отнёсся очень болезненно. В итоге начался конфликт, во время которого мужчина достал перочинный нож и пневматический пистолет.
Очевидцы тут же вызвали полицию, и нарушителя задержали. В суде он заявил, что ничего дурного не замышлял, и пояснил, что нож он использует во время походов за грибами, а пистолет – для стрельбы по банкам в лесу.
Суд, изучив предоставленные материалы и выслушав «грибника», пришёл к выводу, что он виновен в мелком хулиганстве и, поскольку мужчина уже привлекался к административной ответственности, назначил наказание в виде ареста на 14 суток.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за тонировки стёкол «Порша» екатеринбуржец встретит свой день рождения в изоляторе
28 августа 2025
28 августа 2025
Осуждённому за осаду подъезда и домашнее насилие жителю Каменска-Уральского сократили срок
29 августа 2025
29 августа 2025
Убийство отцом своего сына-игромана в Пышминском районе признали превышением допустимой самообороны
02 сентября 2025
02 сентября 2025