Против сбившего мальчика в Екатеринбурге мужчину на электросамокате возбудили уголовное дело
Кадр из видео: «Екатеринбург. Главное» / t.me/ekatglavnoe
Против мужчины на арендном электросамокате, который снёс мальчика – тоже на самокате, но обычном, возбудили уголовное дело в Екатеринбурге.
Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ – «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта», говорится в сообщении СК РФ. Доклад по делу ожидает глава ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» опубликовали видео, на котором видно, как мужчина на электросамокате сбивает мальчика, пересекавшего проезжую часть. Через 15 минут, по данным ресурса, за ребёнком приехала скорая.
Инцидент произошёл 1 сентября. В СК сообщают, что в результате столкновения мальчик получил тяжёлые травмы.
