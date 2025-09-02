В Нижнем Тагиле подросток на питбайке сбил десятилетнюю девочку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во вторник, 2 сентября, около 15.00 в Нижнем Тагиле на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №28 по улице Ермака подросток на питбайке сбил десятилетнюю девочку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, с места ДТП её госпитализировали в реанимационное отделение ДГБ № 3. Водитель скрылся, но через некоторое время его всё-таки нашли. Им оказался 15-летний подросток, не имеющий водительских прав. Он рассказал, что взял питбайк у друга, чтобы покататься, и признался, что не знал правил дорожного движения. По его словам, приближаясь к пешеходному переходу, он увидел, как люди останавливаются перед проезжей частью, и подумал, что его пропускают, поэтому не стал снижать скорость. Сбив девочку, испугался и уехал.Питбайк изъяли и отправили на спецстоянку, а на его владельца составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу, заведомо не имеющему права управления. На родителей нарушителя также составили материалы, но уже по статье 5.35 КоАП РФ – за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.