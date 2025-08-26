Половина из 14 свердловских пожаров первого дня осени пришлась на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

МЧС России по Свердловской области сообщает, что за прошлые сутки в регионе было ликвидировано 14 пожаров. Ровно половина из них произошла в жилом секторе.По статистике спасателей, в 7% случаев причиной возгораний стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Один из таких пожаров произошёл на улице Новая в посёлке Первомайский: огонь охватил надворные постройки, баню и двухквартирный жилой дом общей площадью около 200 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались девять специалистов и четыре единицы техники. С огнём удалось справиться за 66 минут.Ещё 7% пожаров случились из-за короткого замыкания электропроводки. Так, на Полевском тракте в Екатеринбурге загорелся легковой автомобиль. Площадь возгорания составила всего один квадратный метр, огонь был быстро потушен с использованием первичных средств пожаротушения. На место происшествия выезжали пять пожарных и одна единица техники.Наиболее частой причиной пожаров в регионе остаётся неосторожное обращение с огнём — из-за этого произошло 14% возгораний. В Асбесте, в садовом товариществе «Уралэлектроремонт», горел садовый дом площадью 60 квадратных метров. В тушении участвовали восемь пожарных и три единицы техники, на ликвидацию пожара ушло около получаса.Причины остальных возгораний устанавливают специалисты пожарно-спасательных подразделений.