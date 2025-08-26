Возрастное ограничение 18+
После драки посреди дороги на Пехотинцев в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Кадр из видео: «Безумный ЕКБ» / t.me/BEZUMEKB
После дорожного конфликта, который произошёл в понедельник, 1 сентября, посреди проезжей части на улице Пехотинцев в Екатеринбурге, возбудили уголовное дело, сообщают в СК РФ.
«Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ – хулиганство», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее в телеграм-канале «Безумный ЕКБ» опубликовали видео, на котором видно, как группа людей, предположительно, набросилась на водителя. По данным источника, они кинулись на него из-за того, что он, по их мнению, ехал неправильно.
Расследование дела под свой контроль взял председатель СК Александр Бастрыкин. Он также поручил проверить законность пребывания на территории РФ участников конфликта.
