В Первоуральском округе ищут 17-летнего парня в синей бейсболке
Коллаж: Вечерние ведомости (Иллюстрация и фото: «ЛизаАлерт»)
В селе Слобода Первоуральского муниципального округа ищут 17-летнего Михаила Шишкина. Вчера он не вернулся домой.
Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Парень ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и серыми глазами. Был одет в синие штаны, синюю футболку с длинным руками, чёрные сланцы и синюю бейсболку.
Подчеркивается, что юноша нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят звонить по телефону «8 800 700-54-52» или по номеру «112».
