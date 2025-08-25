Возрастное ограничение 18+
Уголовное дело возбудили после поджога автомобиля женщины с двумя детьми в Артёмовском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело в связи с поджогом автомобиля женщины с двумя детьми в Артёмовском.
Об этом говорится в сообщении в официального телеграм-канала Следственного комитета РФ. По данным ведомства, после поджога также загорелся забор возле дома, в котором женщина проживала с детьми. В этот момент она находилась дома.
Отмечается, что хозяйка дома является женой участника боевых действий.
Ситуацией заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах.
