В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В понедельник, 1 сентября, в Нижнем Тагиле около 11.00 на пешеходном переходе напротив дома №13 на Черноисточинском шоссе Toyota Verso сбила двух женщин.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП пострадали 54-летняя и 61-летняя женщины. Их с травмами различной степени тяжести доставили в ГБУЗ СО «Демидовская городская больница №2».За рулём иномарки был 71-летний с водительским стажем категории «В» – 41 год. Он пояснил, что не увидел женщин из-за того, что его ослепило солнце.На водителя составили два протокола: по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении») и статье 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»).Кроме того, при осмотре места происшествия госинспектор дорожного надзора зафиксировал неудовлетворительные дорожные условия, а именно отсутствие дорожных знаков 3.20 («Обгон запрещён»), 2.1 («Главная дорога») и 6.8.3 («Тупик»). Замечания были переданы в обслуживающую организацию.