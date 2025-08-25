В последние выходные лета по Свердловской области прокатилось более двух десятков пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие выходные в Свердловской области пожарные подразделения МЧС России ликвидировали в общей сложности 26 пожаров: 14 — в субботу и 12 — в воскресенье. Почти половина возгораний пришлась на жилой сектор.В субботу, 30 августа, наиболее крупный пожар произошёл в посёлке Пелым, где на улице Карла Маркса загорелась кровля и стены частного трёхквартирного дома. Огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. На тушение ушло более двух часов: работали 10 специалистов и 4 единицы техники.В тот же день в посёлке Монетный огонь повредил кровлю частного дома площадью 48 квадратных метров, а в СНТ «Ермак» под Большим Истоком полностью сгорела баня площадью 20 квадратов.В Екатеринбурге зафиксированы два случая возгорания: в неэксплуатируемом здании на улице Дарвина сгорел мусор на площади 30 квадратных метров, а на улице Академика Вонсовского пожарные за считанные минуты потушили легковой автомобиль.Последний день лета также выдалсz напряжённым. Под Серовом, в селе Южаково, загорелись жилой дом и надворные постройки общей площадью 140 квадратных метров. Девяти пожарным при поддержке трёх единиц техники понадобилось более часа, чтобы локализовать пламя.В Нижнем Тагиле на улице Верхняя Черепанова сгорело домашнее имущество в квартире на пятом этаже жилого дома, а в селе Покровское за 15 минут удалось потушить пожар в грузовом автомобиле. В Серове пожарные почти столько же времени боролись с огнём в неэксплуатируемом здании на площади 100 квадратов.По данным МЧС России, среди основных причин возгораний в выходные дни были аварийный режим электропроводки, неисправности бытовой техники, нарушение правил эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнём и технические неполадки автомобилей.