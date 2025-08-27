Возрастное ограничение 18+
После отравления двух человек в Верхней Пышме суд на три месяца закрыл шаурмичную
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме на три месяца закрыли павильон «Шаурма» на улице Петрова. Поводом стало отравление двух человек, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.
В связи с этим Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения. Среди них:
– отсутствие медкнижек у поваров;
– отсутствие условий для соблюдения личной гигиены работниками павильона;
– хранение готового мяса вблизи мешков с углём;
– отсутствие влажной уборки;
– продажа продукции на следующий день после её приготовления.
По итогам рассмотрения материалов административного производства Верхнепышминский городской суд приостановил работу шаурмичной на 90 суток.
«Два человека после употребления шаурмы обратились за медицинской помощью. Пострадавшие жаловались на высокую температуру и отравление»,
– пишет пресс-служба.
