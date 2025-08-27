После отравления двух человек в Верхней Пышме суд на три месяца закрыл шаурмичную





пишет пресс-служба. «Два человека после употребления шаурмы обратились за медицинской помощью. Пострадавшие жаловались на высокую температуру и отравление»,

В Верхней Пышме на три месяца закрыли павильон «Шаурма» на улице Петрова. Поводом стало отравление двух человек, сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области.В связи с этим Роспотребнадзор провел проверку и выявил нарушения. Среди них:– отсутствие медкнижек у поваров;– отсутствие условий для соблюдения личной гигиены работниками павильона;– хранение готового мяса вблизи мешков с углём;– отсутствие влажной уборки;– продажа продукции на следующий день после её приготовления.По итогам рассмотрения материалов административного производства Верхнепышминский городской суд приостановил работу шаурмичной на 90 суток.