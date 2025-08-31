Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге сотрудники ДПС открыли стрельбу для задержания пьяного водителя на Chevrolet
Фото предоставлено Валерием Горелых
В Екатеринбурге сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя на Chevrolet Lanos.
Как сообщил «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошёл около 20:18 на ЕКАД. Когда экипаж ДПС попытался остановить Chevrolet для проверки документов, автомобиль увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.
Прежде чем стрелять по колёсам, инспектор сделал пару предупредительных выстрелов в воздух, после чего, когда они находились на безопасном участке дороги, «помог» гонщику остановиться, подбив одно колесо.
В отношении водителя в итоге составили четыре материала: за невыполнение требований сотрудника полиции, за непристёгнутый ремень и за отсутствие полиса ОСАГО и водительских прав.
«"Шумахером" оказался 20-летний молодой человек из Березовского, не имеющий водительского удостоверения. Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови – 0,172 мг/л. Задержанный пояснил, что выпил 10 бутылок пива, после чего поехал кататься. Когда увидел наряд ГИБДД, якобы испугался и дал, как говорится, по газам»,
– отметил полковник Горелых.
В отношении водителя в итоге составили четыре материала: за невыполнение требований сотрудника полиции, за непристёгнутый ремень и за отсутствие полиса ОСАГО и водительских прав.
