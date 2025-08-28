В воскресенье в Екатеринбурге с Daewoo Matiz столкнулся трамвай





– сказали в ГИБДД. «Госавтоинспекция Екатеринбурга обращает внимание автомобилистов на предельную бдительность при совершении маневров. Любые повороты во время движения на транспортном средстве следует совершать разумно, безопасно для всех и не создавая помех другим участникам дорожного движения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшее воскресенье, 31 августа, в Екатеринбурге на улице Татищева вблизи дома №53 столкнулись Daewoo Matiz и трамвай маршрута №2 «Эльмаш – ВИЗ».Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, за рулём Matiz была 20-летняя девушка с водительским стажем 2 года. По предварительным данным, она, совершая разворот, не предоставила преимущество трамваю. В результате ДТП пострадала кондуктор – женщина, 1951 года рождения. Её с ушибами госпитализировали в ГКБ №36.Помимо кондуктора в трамвае в момент столкновения находились восемь пассажиров и водитель, 24-летний молодой человек со стажем 1,5 года по категории «Tm».Отмечается, что оба водителя ранее не привлекались к административной ответственности за нарушения ПДД.