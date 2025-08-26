СК проверит инцидент с сопровождающей в поезде Анапа — Екатеринбург

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В поезде Анапа — Екатеринбург произошёл конфликт между сопровождающей и подростком. На опубликованной в телеграм-канале «Инцидент Екатеринбург» видеозаписи видно, как женщина с силой усаживает девочку на место, а затем обливает её водой из бутылки. На возражения подростка сопровождающая отвечает: «Тебе сейчас врач будет нужен».Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Александру Перепелицыну провести проверку и представить доклад о произошедшем. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.В министерстве образования Свердловской области уточнили изданию E1, что женщина, попавшая на запись, не является педагогом. Она была нанята в качестве сопровождающей на период поездки. В поезде вместе с группой находились сотрудники полиции, которые составили акт по факту конфликта.