В Нижнем Тагиле водитель найден мертвым в автомобиле на улице Индустриальной

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вечером 30 августа в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила был найден мертвым водитель. Инцидент случился около 21.45 в районе дома 3 по улице Индустриальной. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.Сотрудники ведомства сообщили, что во время патрулирования обратили внимание на автомобиль «ГАЗ», припаркованный на газоне между тротуаром и проезжей частью. У машины горели фары ближнего света, но водитель не подавал признаков жизни.На место была вызвана скорая помощь, медики констатировали смерть мужчины. Им оказался 42-летний местный житель со стажем вождения 25 лет. Известно, что в течение последнего года он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.Для установления обстоятельств происшествия на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, причины смерти водителя будут установлены в ходе медицинской экспертизы.