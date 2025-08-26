Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле водитель найден мертвым в автомобиле на улице Индустриальной
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вечером 30 августа в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила был найден мертвым водитель. Инцидент случился около 21.45 в районе дома 3 по улице Индустриальной. Об этом сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
Сотрудники ведомства сообщили, что во время патрулирования обратили внимание на автомобиль «ГАЗ», припаркованный на газоне между тротуаром и проезжей частью. У машины горели фары ближнего света, но водитель не подавал признаков жизни.
На место была вызвана скорая помощь, медики констатировали смерть мужчины. Им оказался 42-летний местный житель со стажем вождения 25 лет. Известно, что в течение последнего года он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Для установления обстоятельств происшествия на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, причины смерти водителя будут установлены в ходе медицинской экспертизы.
Сотрудники ведомства сообщили, что во время патрулирования обратили внимание на автомобиль «ГАЗ», припаркованный на газоне между тротуаром и проезжей частью. У машины горели фары ближнего света, но водитель не подавал признаков жизни.
На место была вызвана скорая помощь, медики констатировали смерть мужчины. Им оказался 42-летний местный житель со стажем вождения 25 лет. Известно, что в течение последнего года он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Для установления обстоятельств происшествия на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, причины смерти водителя будут установлены в ходе медицинской экспертизы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Туринске водитель скончался за рулём
26 августа 2025
26 августа 2025
Ребёнок погиб в Верхней Салде под колёсами иномарки
28 августа 2025
28 августа 2025
В Нижнем Тагиле мотоциклист погиб из-за превышения скорости
23 августа 2025
23 августа 2025