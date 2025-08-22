В Арамили подросток лишился руки после удара током в трансформаторной будке

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Арамили подросток получил тяжёлые травмы после удара током в трансформаторной будке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, инцидент произошёл в пятницу на территории Арамильского городского округа.По словам начальника пресс-службы ведомства Валерия Горелых, компания детей укрывалась от дождя в двухэтажной трансформаторной будке, дверь которой оказалась открытой. Один из мальчиков попытался забраться выше и схватился за металлическую балку, после чего его ударило током. Пострадавший получил ожоги 3–4 степени и был экстренно доставлен в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга, где врачи ампутировали часть его левой руки.Известно, что подросток сам позвонил матери и сообщил о происшествии. В момент трагедии женщина находилась в Каменске-Уральском с младшим ребёнком.Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и следователи регионального СК. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».