Рейс Чита–Екатеринбург благополучно приземлился после ложной тревоги

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На рейсе U6-623 во время снижения перед посадкой в аэропорту Кольцово сработала сигнализация о возможном задымлении багажного отсека. Экипаж сразу сообщил диспетчеру и выполнил все процедуры для безопасной посадки. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии».Самолёт благополучно приземлился, и после проверки оказалось, что тревога была ложной. Угрозы безопасности пассажиров и экипажа не было.«Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта. Срабатывание оказалось ложным», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.