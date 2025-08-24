Возрастное ограничение 18+
Рейс Чита–Екатеринбург благополучно приземлился после ложной тревоги
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На рейсе U6-623 во время снижения перед посадкой в аэропорту Кольцово сработала сигнализация о возможном задымлении багажного отсека. Экипаж сразу сообщил диспетчеру и выполнил все процедуры для безопасной посадки. Об этом сообщает авиакомпания «Уральские авиалинии».
Самолёт благополучно приземлился, и после проверки оказалось, что тревога была ложной. Угрозы безопасности пассажиров и экипажа не было.
«Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта. Срабатывание оказалось ложным», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Самолёт благополучно приземлился, и после проверки оказалось, что тревога была ложной. Угрозы безопасности пассажиров и экипажа не было.
«Экипаж доложил о ситуации диспетчеру ЕС ОрВД, выполнил все необходимые процедуры и благополучно произвёл посадку самолёта. Срабатывание оказалось ложным», — сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В аэропорту Кольцово отменили и задержали десятки рейсов
24 августа 2025
24 августа 2025