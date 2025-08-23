Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге загорелся склад, в Красноуральске эвакуировали жильцов дома
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области за минувшие сутки пожарные ликвидировали девять возгораний, пять из них произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в МЧС России по региону.
В Красноуральске огонь вспыхнул в муниципальном двухэтажном жилом доме на улице Устинова. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров, горели оконные рамы и домашнее имущество. До приезда пожарных по лестничным маршам эвакуировались четыре человека. Еще одного жителя спасли специалисты МЧС при помощи спасательных устройств. На месте работали девять пожарных и две единицы техники, ликвидация заняла 22 минуты. Причины происшествия устанавливают дознаватели.
В целом по области 22% пожаров были вызваны коротким замыканием электропроводки, столько же случаев связано с нарушением правил пожарной безопасности. В 11% возгораний причиной стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее мы писали, что вчера в Екатеринбурге произошёл крупный пожар на складе на Окружной. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
