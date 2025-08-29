Возрастное ограничение 18+
В Богдановичский район в ДТП с грузовиком погибли три человека
Фото: МЧС России по Свердловской области
На автодороге «Богданович – Гарашкинское» произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась на 1-м километре трассы в Богдановичском районе.
По предварительным данным, произошло столкновение грузового автомобиля «Шакман» и легковушки «Сузуки». Следствие рассматривает несколько версий, среди которых возможный выезд одной из машин на встречную полосу.
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле. Среди них две женщины и ребёнок. Личности погибших устанавливаются. Ещё одному человеку понадобилась медицинская помощь.
