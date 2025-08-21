Из 13 свердловских пожаров четверга только 4 пришлись на жилой сектор

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За минувшие сутки подразделения МЧС России потушили 13 пожаров на территории Свердловской области. Четыре возгорания произошли в жилом секторе.По данным ведомства, в 23% случаев причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Так, в деревне Верхняя Боевка из-за неисправной проводки на улице Революционеров загорелся частный жилой дом. Огонь перекинулся со здания на легковой автомобиль, и общая площадь пожара составила 45 квадратных метров. На месте работали пять специалистов и два пожарных расчета. Возгорание ликвидировали за 25 минут.В Нижнем Тагиле, в коллективном саду «Горняк» на улице Восточной, огонь повредил имущество и стены садового домика на площади 20 квадратных метров. Справиться с огнем помогли шесть пожарных и два спецавтомобиля. Ликвидация заняла всего 11 минут.В садовом товариществе №4 города Невьянска полностью сгорел легковой автомобиль на площади 6 квадратных метров. Силами шести огнеборцев и двух единиц техники пожар потушили за две минуты.Наконец, в Нижнем Тагиле на улице Октябрьской революции загорелось перекрытие нежилого здания на площади 10 квадратных метров. Пять пожарных и два автомобиля справились с огнем за девять минут.