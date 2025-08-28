Возрастное ограничение 18+
Три человека пострадали после столкновения с грузовиком под Невьянском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В районе Невьянска, на 84-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», ВАЗ-2110» столкнулся с грузовиком. ГИБДД сообщает о трёх пострадавших.
По предварительным данным, 24-летний водитель отечественной машины не выдержал безопасную дистанцию до грузового Shacman, ехавшего впереди, и допустил столкновение, когда грузовик стал поворачивать налево для разворота. В результате ДТП пострадал водитель и двое его пассажиров – их личности в настоящий момент устанавливаются сотрудниками полиции, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«На месте происшествия экипажами ДПС проводятся все необходимые процессуальные действия. По данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося»,
– сказали в пресс-группе.
