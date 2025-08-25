Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе на Окружной
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В двухэтажном складе на улице Окружной в Екатеринбурге потушили крупный пожар. Пострадавших нет.
Как рассказали в телеграм-канале регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в пожарную охрану сегодня утром.
В настоящий момент пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В тушении были задействованы 33 человека и 12 единиц техники.
«На территории промышленной площадки на улице Окружная горела мебельная и текстильная продукция на первом этаже двухэтажного склада. Благодаря слаженным действиям подразделений пожарной охраны удалось локализовать огонь и не допустить его дальнейшего распространения»,
– подчеркнули в пресс-службе спасателей.
