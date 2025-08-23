Возрастное ограничение 18+
Двух заблудившихся людей вывели из леса спасатели под Нижним Тагилом
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Заблудившихся в лесу под Нижним Тагилом женщину и мужчину нашли спасатели.
Как рассказали в группе МБУ «Центр защиты населения» во «ВКонтакте», сообщение о потерявшихся людях их диспетчер получил 25 августа. Единственное, что было о них известно – это то, что они зашли в лес со стороны Муринских прудов. Объяснить путешественники, где находятся, не могли.
Получив информацию, спасатели вместе с сотрудниками полиции прибыли на место и принялись искать заблудившихся. Найти их удалось спустя пять часов. К счастью, медицинская помощь не потребовалось.
