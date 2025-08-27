Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о конфликте подростков со стрельбой в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на улице Академика Ландау один подросток выстрелил из пневматического пистолета в спину другому.
По данным «ЕАН», родители пострадавшего мальчика обратились в полицию.
В городском УМВД изданию информацию подтвердили, рассказав, что заявление зарегистрировали в отделение полиции №4. Сейчас сотрудники ПДН устанавливают всех участников конфликта.
В полиции также добавили, что пострадавший мальчик серьёзных травм не получил, его родители отказались от госпитализации.
